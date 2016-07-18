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    УЕФА объявила претендентов на звание футболиста года

    УЕФА объявила список из 37 футболистов, которые поспорят за звание лучшего игрока Европы по итогам прошлого сезона. Победитель будет назван 25-го августа.

    Предлагаем вашему вниманию первую десятку кандидатов:

    1. Гарет Бэйл («Реал», сборная Уэльса)

    2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», сборная Италии)

    3. Антуан Гризманн («Атлетико», сборная Франции)

    4. Тони Кроос («Реал», сборная Германии)

    5. Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины)

    6. Томас Мюллер («Бавария», сборная Германии)

    7. Мануэль Нойер («Бавария», сборная Германии)

    8. Пепе («Реал», сборная Португалии)

    9. Криштиану Роналду («Реал», сборная Португалии)

    10. Луис Суарес («Барселона», сборная Уругвая)

    Источник: УЕФА

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    18.07.2016 12:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 19 июля 2016, 09:12

      Криштиану Роналду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      tier.tnd 18 июля 2016, 17:32

      CR7 инфа 100% ;))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 18 июля 2016, 17:23

      Алекс Майер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Rooney102 18 июля 2016, 16:07

      Игуаин,Ибрахимович,Санчез?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 июля 2016, 15:31

      Гризман заслужил... ну буфон достоин этого как никто сколько лет жопу рвет таком возрасте и нечего не дают... Гризман еще молод а он нет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 18 июля 2016, 14:55

      Гризманн должен получить
      ЗМ наверно Роналду отдадут (хоть он и не заслужил, но его команды взяли 2 трофея)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 18 июля 2016, 14:33

      Гризманн получит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Negr61 18 июля 2016, 14:26

      Где Санчес???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Negr61 18 июля 2016, 14:47

      Если Алексис, то он ничего в этом сезоне не показал особенного. Копа Америка не учитывается

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Ker0s 18 июля 2016, 13:22

      Что за лицемерие, все же очевидно, зачем такой длинный список?

      -1
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      Рейтинг: -242

      kauk 18 июля 2016, 12:49

      Кокорин, мамаев и другие инвалиды из сборной рф

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > kauk 18 июля 2016, 13:28

      Они все нас не любят, сплошные провокации.

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