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    Касаев: «Хочу провести хороший сезон»

    Столичный «Локомотив» готовится к новому сезону в австрийском Вальксе. На завтра у железнодорожников запланирован второй контрольный матч против чешской «Виктории», а уже через две недели состоится матч первого тура чемпионата России с «Зенитом». Полузащитник команды Алан Касаев поделился последней информацией о том, как проходят тренировки «Локомотива» на сборе в Австрии.

    – У нас сложившийся коллектив. Добавились всего несколько ребят, поэтому с взаимопониманием проблем нет. Во вторник контрольный матч, который покажет, в каком мы состоянии не только в плане физики, но и в плане сыгранности. Идет ротация состава на всех позициях. После игры с «Викторией» будем готовиться непосредственно к «Зениту». Мы сейчас на фоне нагрузок после двухразовых тренировок. Нужно заложить фундамент, чтобы начать чемпионат в хорошем состоянии.

    – На левом фланге серьезная конкуренция. Это помогает?

    – Конечно, это всегда полезно, чтобы никто не расслаблялся. Конкуренция идет на пользу. Играть будет тот, кто сильнее.

    – На сборах ты много работаешь индивидуально. Это серьезное испытание?

    – Предсезонная подготовка всегда важна. Хочу провести хороший сезон, гоняю вес, привожу себя в порядок. Надеюсь работа, которую мы проделали, принесет пользу.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.07.2016 10:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 18 июля 2016, 18:57

      А кто там на заднем фоне штрафные тренирует? Блин, ни разу не попал

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 18 июля 2016, 13:45

      УДАЧИ....ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ИГРОКОВ...СПОСОБНЫХ ОБЫГРАТЬ ОДИН В ОДИН

      0
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      Рейтинг: +354

      valike35 18 июля 2016, 13:44

      все хотят

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 18 июля 2016, 11:45

      Надо в этом сезоне хоть чего-то добиться!!! Верим в команду

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > LokoGoGo 18 июля 2016, 13:20

      Верим то верим,только где покупки ,одни потери

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > zra78 19 июля 2016, 12:29

      жаль, что вот так вот с молодежью получается. потенциальные сборники. хорошо проявят себя в Локо - пойдут в сборную. там хорошо проявят себя - вырастет цена

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