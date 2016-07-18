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    Вилья, Пирло и Дрогба вошли в команду звезд МЛС

    Сегодня стал известен состав команды звезд МЛС, которая 28 июля в Сан-Хосе сыграет в товарищеском матче с лондонским «Арсеналом».

    Вратари: Дэвид Бингем («Сан-Хосе Эртквейкс»), Андре Блэйк («Филадельфия Юнион»).

    Защитники: Мэтт Скотт Беслер («Спортинг Канзас-Сити»), Брендон Винсент («Чикаго Файр»), Лайам Риджвелл («Портленд Тимберс»), Стив Бирнбом («Ди-Си Юнайтед»), Лоран Симан («Монреаль Импакт»), Кендаль Хамааль Уостон Манли («Ванкувер Уайткэпс»), Киган Розенберри («Филадельфия Юнион»), Эндрю Фаррелл («Нью-Инглэнд Революшн»).

    Полузащитники: Джермейн Джуниор Джонс («Колорадо Рэпидз»), Дарлингтон Нэйджби («Портленд Тимберс»), Мауро Альберто Диас («Даллас»), Андреа Пирло («Нью-Йорк Сити»), Кайл Роберт Бекерман («Реал Солт-Лейк»), Уил Трапп («Коламбус Крю»), Кака («Орландо Сити»), Саша Кльестан («Нью-Йорк Ред Буллз»), Игнасио Пьятти («Монреаль Импакт»).

    Нападающие: Себастьян Джовинко («Торонто»), Давид Вилья («Нью-Йорк Сити»), Кайл Ларин («Орландо Сити»), Дидье Дрогбa («Монреаль Импакт»), Джовани дос Сантос Рамирес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Клинт Дэмпси («Сиэтл Саундерс»), Крис Эллиотт Вондоловски («Сан-Хосе Эртквейкс»).

    Источник: Twitter

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    18.07.2016 08:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 июля 2016, 18:56

      Лэмпарда и Джеррарда нет в сборной . . . вауууу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 18 июля 2016, 10:56

      Скучно как то без них...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      C_R_777 18 июля 2016, 08:53

      Эх Кака...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 18 июля 2016, 08:40

      Вот это нападение!!! Вау !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      dvb 18 июля 2016, 08:38

      А где видео?

      0
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