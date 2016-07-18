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    Семак не понял смысла петиции о роспуске сборной России

    Тренер «Зенита» Сергей Семак, который был помощником Леонида Слуцкого на Евро-2016 в составе сборной России, не понимает смысла петиции о роспуске национальной команды.

    «Честно говоря, не понимаю, смысла этого послания. Если принять его как руководство к действию, то как поступить? Запретить профессиональным игрокам выступать за сборную? Распустить именно ту команду, что выступала во Франции? Или Россия должна в принципе отказаться от участия во всех футбольных соревнованиях на уровне сборных? Если речь о том, что стоит перестать платить футболистам за игру в национальной команде, то они и так приезжают потому, что россияне, хотят выступать за свою страну.

    Думаю, люди, которые поддерживают петицию, просто руководствуются исключительно негативным восприятием результата на Евро. А глубокого понимания вопроса у них нет. Если ту же петицию делать аргументированной, говорить в ней о чем-то конкретном, например, о принципах формирования состава сборной – это другой разговор. А так ее смысл мне не совсем понятен», – заявил Семак.

    Ранее президент РФС Виталий Мутко объявил о роспуске сборной России. Отметим, что данный документ собрал более 920 тысяч подписей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2016 06:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -6

      artturchik 21 июля 2016, 23:02

      Семак лоха включил

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 21 июля 2016, 21:05

      Семак шибко умный, чего ему не понятно?
      Крови мы хотим, крови! Желательно с площадью и гильотиной или виселицей.
      Сперва хотели четвертовать Слуцкого, так он сам слился(. Затем нам дали Кокорина с Мамаевым, так они извинения приносят(. Учитывая предстоящие олимпийские игры, думаю нам дадут жертву более значимую. Например министр спорта вполне подойдёт на роль козла отпущения)

      0
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      Рейтинг: +256

      Ris 18 июля 2016, 10:27

      С потолками зарплат и бюджетов это тотальная ахинея. Мы не научились делать игроков, что-бы на них был спрос вне нашего чемпионата. В итоге уровень футбола упадет на уровень какой-нибудь Шотландии. И успешную квалификацию в еврокубки оргазмом встречать будем.

      -1
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      Рейтинг: +13

      rnm 18 июля 2016, 10:21

      Короче говоря они нужно убирать кто не имеет спортивной злости и воли к победе. В нынешней сборной есть только несколько футболистов кто сочетает такие качества

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 18 июля 2016, 10:05

      Не понял,тупой значит!!!Распустить и набрать новых игроков !!!

      -1
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      Рейтинг: +826

      Grag > Георгий 07 01 93 рус 18 июля 2016, 15:28

      после турнира сборная и так распускается,придет новый тренер наберет новых игроков,на свое усмотрение.и в чем смысл петиции???смысл собирать подписи,если это автоматически сделано будет??

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 июля 2016, 08:52

      Улюлюкать у нас толпа любит... Без какого-либо смыслалалалала

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 июля 2016, 08:47

      Петиция касается исключительно Нойштедтера.

      -2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > ДАША Д 18 июля 2016, 09:50

      Конечно, вся сборная-то старалась и рвала всех как «Барселона» времен Гвардиолы, но один злой Нойштедтер специально все портил, чтобы не дать России стать чемпионом.

      1
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      Рейтинг: +826

      Grag 18 июля 2016, 08:45

      это петиция полный бред,и Семак дал уй абсолютно адекватную оценку,удивляет только одно,что ее подписало столько людей,неужели у нас в стране столько глупых людей.???

      -2
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      Рейтинг: +402

      Tri 18 июля 2016, 08:13

      Смысл в том, что играть должны были те, кто реально хочет биться за страну, не жалея ни себя не соперника, а не те, кто приехал попинать мяч для галочки и развлекаться.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 18 июля 2016, 07:50

      В петиции (ее я читал) ничего криминального не написано, просто собрать достойных и там не имелось ввиду именно этих не брать и расстрелять их, а просто наконец-то подбирать достойных. Нынешняя сборная этого заслужила, матч с Ульсом уже многие признали самым ужасным поражением в последние 20 -30 лет. Поэтому нет ничего удивительного, что болелищики составили петицию. На работе (особенно на РЖД) обычный человек, если конкретно накасячит, то считается это почти расстрелом, морально тебя обольют грязью, лишат премии, а могут заставить и написать заявление на увольнение. А тут миллионеры жизни сыграли безобразно три матча, не показав абсолютно ничего, и даже ничего им за это не сделали. Поэтому написанная петиция обычными гражданами, в такой стране как Россия, я считаю адекватным решением.

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      Рейтинг: +90

      greck > Nesterenko 18 июля 2016, 10:51

      было 0-7 от Португалии

      0
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      Рейтинг: -313

      Китaец > greck 18 июля 2016, 11:08

      1:7. С Кипром 1:1, с Израилем 1:4. Наша сборная вообще с 94 года один раз в группе второе место заняла. С чего вообще были надежды на что-то большее на этом евро?

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Китaец 18 июля 2016, 13:16

      Никаких больших надежд у меня не было, достойно сыграть в группе и выйти хотя бы в 1/8. Все! Уже будет хорошо. Перечислять поражения за последние десятки могу и я, 1:7 от Португалии, если ты смотрел, то там 5 голов чуть ли не из середины поля, там просто все залетало у одних. А игра с Уэльсом самая ужасная игра, потому вообще ничего не было, и если бы не Акинфеев было бы 5:0.

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