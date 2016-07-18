Симонян: «Не привлекал бы больше к матчам за сборную России определенных футболистов»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил мнение, что на месте главного тренера не приглашал бы в сборную России некоторых футболистов.

«У вас есть претензии, например, к Акинфееву? Конечно, к некоторым игрокам они есть. Скажу честно, я бы не привлекал больше к матчам за сборную определенных футболистов. Без имен. Но зачем ставить в один ряд с ними тех, к кому нет претензий? Дело в том, что во многих отношениях наша команда была не столь подготовлена, сыграла не так. Можно проиграть, неудачно выступить, но выглядеть так, как мы выглядели в матче с Уэльсом, да и со Словакией – это ни в какие ворота», – сказал Симонян.