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    Слуцкий: «Все футболисты, кроме Дзагоева, будут готовы к Суперкубку России»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о кадровой ситуации в московском клубе, отметив, что к Суперкубку России будут готовы все футболисты, кроме полузащитника Алана Дзагоева.

    «Беспокоит, что целая группа игроков не играла в контрольных матчах. Кто-то в последних, а кто-то во всех. Не только Дзагоев – мы понимали, что он готов не будет. Травмы Василия Березуцкого, Головина, Марио Фернандеса нас немного тревожат. По прогнозам наших врачей все они, кроме Дзагоева, будут готовы к Суперкубку», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.07.2016 20:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 июля 2016, 09:44

      Хорошей игры армейцам!!!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 июля 2016, 21:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Головина не забудьте. И Акинфеева на ворота. Кержаков ему давно забивал.

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Zeff 17 июля 2016, 23:24

      В запасе посидит твой кержаков

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Rzn_za_cska 18 июля 2016, 18:23

      Неужели опять Гинер?

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Zeff 18 июля 2016, 20:18

      :-)

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