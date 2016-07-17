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    Врба: «В «Анжи» более-менее вырисовывается основной состав»

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба после победы над «Чарльтоном» (1:0) в товарищеском матче оценил готовность махачкалинской команды к новому сезону.

    – Очень рад, что выиграли наконец. Рад и тому, что не пропустили. Шансы получают все игроки, но уже более-менее вырисовывается основной состав, и, скорее всего, к заключительной контрольной игре будет понятно, кто выйдет на поле в первом матче чемпионата.

    – За счет чего, на ваш взгляд, удалось сыграть «на ноль»?

    – В первом тайме команда очень организованно играла в обороне и практически не дала создать сопернику ни одного голевого момента. Игроки более-менее начинают понимать наши требования.

    – А как оцените игру «Анжи» в атаке?

    – Мы имели четыре-пять голевых моментов. Два таких шанса было в первом тайме, три – во втором. В эпизоде с забитым мячом не обошлось без везения, но мы это заслужили.

    У нас есть еще 14 дней, чтобы улучшить атакующие действия. Надеюсь, нам это удастся.

    – А функциональное состояние команды вас устраивает?

    – У нас довольно интенсивные тренировки, все с мячом. Физическое состояние обязательно будет улучшаться. Хотя, естественно, не все готовы одинаково. Кто-то приехал позже, кто-то набирает форму после травмы. Эти игроки будут работать дополнительно по индивидуальной программе с тренером по физической подготовке.

    – Можете ли сравнить спарринги, проведенные в «Новогорске», с сегодняшним матчем?

    – Их вообще нельзя сравнивать. Первая игра, с «Химками», нам вообще не удалась, я был первый день в команде. Со «Спартаком-2» и сегодня были хорошие игры. С москвичами мы имели много возможностей забить, но пропустили в последние пять минут матча и получили отрицательный результат при неплохой игре. Сегодня оборона сработала очень хорошо, и эта победа ценна.

    Источник: ФК «Анжи»

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    17.07.2016 17:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19

      LАV 19 июля 2016, 21:50

      уберите этого Абдулавова с команды в нападении он ничего не может.....

      0
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      Рейтинг: +19

      LАV 18 июля 2016, 17:28

      кушает хинкал отдыхает на пляже каспии и ждет начала футбольного сезона... ему еще один такой же напарник нужен...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 18 июля 2016, 15:34

      А где Боли?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      LАV 18 июля 2016, 15:15

      Краснодар продает Мамаева, для Анжи это было бы хорошим усилением из российских игроком он один из лучших... так что ждем МАМАЕВА в АНЖИ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +111

      lifter025 18 июля 2016, 01:11

      Вперед Анжи!

      0
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      Рейтинг: +19

      LАV 17 июля 2016, 22:42

      надо купить пару хороших игроков а то состав слабый пока что

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 июля 2016, 19:01

      Средняя линия хромает сильно

      0
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