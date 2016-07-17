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    Черышев: «Халк перешел в «Зенит» из-за денег. Он не хочет прогрессировать»

    Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев выразил мнение, что нападающий сборной Бразилии Халк выступал за «Зенит» только ради денег.

    «У каждого футболиста свои методы работы. Некоторые стремятся только зарабатывать. Как Халк, который приехал в Россию, а потом перебрался в Китай. Он не поехал в английский чемпионат, понимая, что там нужно в несколько раз больше работать, там нужна самоотдача.

    Самое главное, что здесь к нему относились, как к королю. Он делал на поле, что хотел. Мало тренеров, которые с ним работали, его заставляли. Он человек, который зарабатывает деньги. Ему не интересно прогрессировать. Я просто вижу это со стороны. Когда у него есть хорошее предложение выехать в Европу, а Халк едет в Китай, и у него там зарплата в четыре раза больше, то, понятно, что бразилец едет туда, где больше платят. В 31-32 года, естественно, футболисты уже думают о деньгах. Но для этого нужно сначала показать себя, свою игру.

    Халк показал определенный отрезок. Хорошо играл в Португалии. Вызывался периодически в сборную. Приехал в Россию, заработал здесь. Когда он только перешел в «Зенит», было видно со стороны, что он приехал за деньгами. Хочу пожелать ему удачи. Пусть теперь попробует себя в китайском чемпионате», – сказал Черышев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2016 15:02
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 18 июля 2016, 00:10

      В Зените он был лидер .И в большинстве матчей строилась игра через него ,и на него . Статистика у него по сезонам ,что в Порту ,что в Зените ,ровная почти без проседаний ,такая какая должна быть у лидера команды. В европейский чемпионат ,его бы никто не купил за такую сумму + с таким количеством бонусов .Отстёгивать 3 японским клубам ,Порту и Зениту .
      Черышев иди тренируй Мордовию, команда внизу таблицы .А то, и оттуда выгонят ,с такой философией )

      1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 17 июля 2016, 21:27

      Халк играл может и за деньги , но и был один из лучших в ПЛ .... его отдаче на поле можно было позавидовать ...

      3
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      Рейтинг: +46

      electroguide 17 июля 2016, 21:05

      не вам судить уважаемый, Халк бегал и забивал и пусть ради денег, было хоть на что посмотреть, а половина нашего чемпионата получают конечно з/п не как у Халка, но тем не менее толку ноль.....

      -1
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      Рейтинг: +48

      kanaev9 17 июля 2016, 18:50

      А кто это Черышев???Может тренер Барсы???Халку эти деньги платили он их не украл!!!И отрабатывал их сполна!!!Черышеву дали бы 12 лям зелени он бы не только в Китай а в какой нибудь Мухосранск пешком побежал бы!!!

      -1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 17 июля 2016, 18:32

      норм играл Халк,красиво,ничего не скажешь,но и доил зинаиду он знатно,и при этом упоминании у них свербит.

      2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 июля 2016, 18:29

      Люди работают за деньги. Платят по труду и таланту. Халк не сынок миллиардера или депутата, ему предлагают, он берет. Возможно, Д.Черышев готов работать бесплатно, лишь бы "прогрессировать", но пока прогресса у него маловато, чтобы достичь уровня, сопоставимого с уровнем Х.

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 17 июля 2016, 18:01

      Ну он по крайней мере отрабатывал эти деньги.

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      Рейтинг: +628

      somn 17 июля 2016, 17:50

      Черышев завидует. Считать чужие деньги не хорошо.

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      Рейтинг: +319

      семенчик 17 июля 2016, 17:44

      Все верно говорит!! Хорошие игроки играют в топ чемпах!!!

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 17 июля 2016, 16:29

      Халк, по крайней мере, бегал, а не ползал. Да ещё и голы забивал, и ассистировал отлично - сколько об того же Дзюбу забил :))

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