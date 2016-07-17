В администрации президента ответили на петицию расформировать сборную России

Администрация президента РФ Владимира Путина ответила на обращение автора петиции о расформировании сборной России. Напомним, что данная петиция была создана после провала национальной команды на Евро-2016 и уже собрала около миллиона подписей.

«Ответ из администрации президента. Просят Министерство спорта объективно и всесторонне рассмотреть и проинформировать. Так или иначе дороги ведут в Министерство спорта к Министру. Обращаюсь ко всем подписавшимся и просто неравнодушным. Они ждут когда накал страстей спадет и народное возмущение утихнет. Давайте докажем, что мы не отступим, пока не увидим реальных изменений.

Если каждый из вас приведет хотя бы по одному человеку, и он подпишет петицию, Министерство спорта поймет, что с нами надо считаться, и в этот раз отмолчаться не получится. Сейчас нам не просто важен каждый голос, он нам необходим», – говорится в сообщении автора петиции на сайте change.org.