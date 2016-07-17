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  • В администрации президента ответили на петицию расформировать сборную России

В администрации президента ответили на петицию расформировать сборную России

17 июля 2016, 14:25
13

Администрация президента РФ Владимира Путина ответила на обращение автора петиции о расформировании сборной России. Напомним, что данная петиция была создана после провала национальной команды на Евро-2016 и уже собрала около миллиона подписей.

«Ответ из администрации президента. Просят Министерство спорта объективно и всесторонне рассмотреть и проинформировать. Так или иначе дороги ведут в Министерство спорта к Министру. Обращаюсь ко всем подписавшимся и просто неравнодушным. Они ждут когда накал страстей спадет и народное возмущение утихнет. Давайте докажем, что мы не отступим, пока не увидим реальных изменений.

Если каждый из вас приведет хотя бы по одному человеку, и он подпишет петицию, Министерство спорта поймет, что с нами надо считаться, и в этот раз отмолчаться не получится. Сейчас нам не просто важен каждый голос, он нам необходим», – говорится в сообщении автора петиции на сайте change.org.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия
Комментарии (13)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1468755220
Коллективный идиотизьм.
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Диктор
1468755586
в СБОРНОЙ ЕСТЬ И НЕПЛОХИЕ ИГРОКИ-И ЧТО ВСЕХ ТЕПЕРЬ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ?
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DIDI 23
1468755896
Надеются, что как всегда всё устаканится.
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Сергей Свояк
1468756023
Подписал
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Atoniq
1468763102
задолбали эти кривоноги...а толковые и патриотичные парни и вновь докажут что они достойны играть за сборную России! из достойных нашей сборной на 2016 только могу отметить Игоря Акинфеева и Дена Глушакова,Смолов старался как мог,но...
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Бриг
1468769726
Какая терпеливая администрация, прямо как врачи в желтом доме. Ну, ничего, обострение пройдет и больные пассионарии переключатся на НЛО.
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cska-62
1468770223
Эта петиция - идиотская по смыслу! Уж если и стоило что-то подавать, то это требование об увольнении Мутко со всех постов и начале расследования его деятельности на посту министра спорта. Оснований больше, чем достаточно!
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alex1951
1468777800
Смешно.Петиция (мыши) и Мудько(кот) будет рассматривать.....щас уписыюсь... .................................................................................................................................................. Если и есть в России справедливость,то пора петицию подписывать о назначении министром спорта Фетисова и об отставке Мудько!
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