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    ЦСКА следит за ходом восстановления Аарона Оланаре

    ЦСКА следит за ходом восстановления нападающего «Гуанчжоу Фули» Аарона Оланаре. Об этом сообщил врач московского клуба Шагабутдин Керимов.

    «Оланаре была сделана артроскопия коленного сустава, сейчас он проходит реабилитацию в Норвегии, где занимается с физиотерапевтом. У нас есть с ними контакт, и мы в курсе, как идет реабилитация. Знаем, что он очень хорошо восстанавливается, но по срокам говорить еще рано – предстоящий месяц даст более конкретный ответ на этот вопрос.

    Напомним, что Оланаре получил травму передних крестообразных связок в финале Кубка России с «Зенитом».

    Источник: ТАСС

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    17.07.2016 14:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 17 июля 2016, 18:31

      Возвращайся быстрее Аарон)

      1
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Simbirsk 17 июля 2016, 18:59

      Солидарен с вами. Скорейшего выздоровления, Тигр, и возвращения на свой уровень!

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