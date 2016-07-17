ЦСКА следит за ходом восстановления Аарона Оланаре

Возвращайся быстрее Аарон)
ЦСКА следит за ходом восстановления нападающего «Гуанчжоу Фули» Аарона Оланаре. Об этом сообщил врач московского клуба Шагабутдин Керимов.
«Оланаре была сделана артроскопия коленного сустава, сейчас он проходит реабилитацию в Норвегии, где занимается с физиотерапевтом. У нас есть с ними контакт, и мы в курсе, как идет реабилитация. Знаем, что он очень хорошо восстанавливается, но по срокам говорить еще рано – предстоящий месяц даст более конкретный ответ на этот вопрос.
Напомним, что Оланаре получил травму передних крестообразных связок в финале Кубка России с «Зенитом».