«Заря» может отказаться от участия в Лиге Европы

Луганская «Заря» выступила с открытым письмом к украинскому руководству, в котором изложила информацию по поводу стадиона, на котором команда должна проводить матчи Лиги Европы. Ранее УЕФА не допустила к соревнованиям «Славутич Арену» в Запорожье, которую «Заря» использует как домашний стадион в чемпионате Украины.

«Заря» обратилась к руководству НСК «Олимпийский» в Киеве, но получила отказ. Менеджеры арены мотивировали такое решение тем, что стадион загружен из-за матчей киевского «Динамо». Эту ситуацию в интервью Sportarena прокомментировал генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов.

— На данный момент мы не можем рассчитывать на «Олимпийский». Есть ли альтернативные варианты? Альтернативных вариантов нет.

— Что будет, если «Заря» все-таки не сможет проводить матчи Лиги Европы на «Олимпийском»?

— Тогда «Заря» и в Лиге Европы играть не будет.