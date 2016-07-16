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  • Мутко: «Вариантов с заменой стадиона в Санкт-Петербурге мы не рассматриваем»

Мутко: «Вариантов с заменой стадиона в Санкт-Петербурге мы не рассматриваем»

16 июля 2016, 20:45
1

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о возможной замене стадиона Санкт-Петербурга на другую арену во время Кубка Конфедераций, который в 2017 году состоится в России.

«Никаких вариантов с заменой арены не прорабатывается. Сегодня есть обязательства города, и я абсолютно уверен, что они с ними справятся. Мы должны доверять городу, ведь они за свои деньги строят стадион. Давайте пока не будем всем миром влезать во взаимоотношения заказчика и подрядчика.

Люди все ответственные: есть гарантии города перед ФИФА, перед правительством страны, есть сроки ввода стадиона в эксплуатацию. Власти города прекрасно понимают свою ответственность, дайте им поработать, они разберутся. О ситуации, связанной со строительством стадиона, нас информируют ежедневно», – заявил Мутко.

Источник: ТАСС
Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (1)
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Bekkz
1468720487
Все люди ответственные, в том числе и Я. Разберутся. - сказал мудаков.
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