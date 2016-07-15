Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Братья Бендеры попали в заявку Германии на Олимпиаду

15 июля 2016, 22:43
2

Стал известен состав сборной Германии, которая в августе отправится на Олимпийские игры. Отметим присутствие в заявке братьев Свена и Ларса Бендеров.

Сборная Германии на групповом этапе турнира сыграет против сборных Фиджи, Южной Кореии и Мексики.

Вратари: Тимо Хорн («Кельн»), Янник Хут («Майнц»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Д), Роберт Бауэр («Ингольштадт»), Лукас Клостерманн («Лейпциг»), Филипп Макс («Аугсбург»), Джереми Тольян, Никлас Зюле (оба – «Хоффенхайм»).

Полузащитники: Макс Кристиансен («Ингольштадт»), Свен Бендер («Боруссия» Д), Серж Гнабри («Арсенал»), Ларс Бендер, Юлиан Брандт (оба – «Байер»), Макс Майер, Леон Горетцка (оба – «Шальке»), Гриша Премель («Карлсруэ»).

Нападающие: Дэви Зельке («Лейпциг»), Нильс Петерсен («Фрайбург»)

Источник: НФС
Германия Бендер Свен Бендер Ларс
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
андрей андреев
1468612334
Новостники,хорош разжигать ненависть.И так все с ума посходили
Ответить
ivanthebest
1468615816
Состав более чем едрический...
Ответить
Главные новости
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
1
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
6
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
3
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
7
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Все новости
Все новости
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
1
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
19:00
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
7
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
17:59
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
17:37
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
12
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
7
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
11
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+