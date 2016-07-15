Братья Бендеры попали в заявку Германии на Олимпиаду

Стал известен состав сборной Германии, которая в августе отправится на Олимпийские игры. Отметим присутствие в заявке братьев Свена и Ларса Бендеров.

Сборная Германии на групповом этапе турнира сыграет против сборных Фиджи, Южной Кореии и Мексики.

Вратари: Тимо Хорн («Кельн»), Янник Хут («Майнц»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Д), Роберт Бауэр («Ингольштадт»), Лукас Клостерманн («Лейпциг»), Филипп Макс («Аугсбург»), Джереми Тольян, Никлас Зюле (оба – «Хоффенхайм»).

Полузащитники: Макс Кристиансен («Ингольштадт»), Свен Бендер («Боруссия» Д), Серж Гнабри («Арсенал»), Ларс Бендер, Юлиан Брандт (оба – «Байер»), Макс Майер, Леон Горетцка (оба – «Шальке»), Гриша Премель («Карлсруэ»).

Нападающие: Дэви Зельке («Лейпциг»), Нильс Петерсен («Фрайбург»)