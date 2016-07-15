Врба: «Меня не беспокоит лимит на легионеров в России»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба высказал мнение по поводу лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

«Беспокоит ли меня лимит на легионеров в России? Нет. Знаю, что разрешено нахождение шести иностранцев на поле. Наверное, неправильно, если бы играли 11. В России есть возможности, чтобы покупать максимум легионеров, но что будут делать местные ребята?

Лимит на легионеров в Чехии? Разрешено только три гражданина не из Евросоюза. То есть, например, один русский, один африканец и один парень из Южной Америки на всю заявку. С одной стороны, на поле могут выйти 11 иностранцев, с другой – все довольно жестко. Чешский футбол не богатый, он ориентирован на то, чтобы ребята играли здесь и уезжали, но в последнее время это не получается», – отметил Врба.