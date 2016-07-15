Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «У Слуцкого на все отговорки. Может пора уже сказать: «Я никакой?»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о последних новостях, связанных с главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким.

    «Слышал, что судьи составляли там какую-то жалобу. Не считаю, что из этой истории следует делать что-то громкое, хотя у нас все, что связано с Леонидом Слуцким, раздувается. Чаще, конечно, в хорошую сторону. Я считаю, что у всех, в том числе и у судей, есть право высказывать свое мнение. Если Слуцкого накажут, то в этом не будет ничего страшного. Всех же наказывают, почему его нельзя?

    В последнее время заметил, что у Слуцкого на все есть отговорки. Плохо сыграли – отговорка, история с судьями – опять отговорка. Когда-то же уже можно сказать, что «я никакой»?» – заявил Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2016 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии65
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 16 июля 2016, 20:12

      Про себя говори...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 16 июля 2016, 16:01

      У Моста пердак рвануло что он никакой(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 16 июля 2016, 12:29

      Ну, Мастаффой нарвался....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 16 июля 2016, 09:36

      из Мостового га..но так и прет..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 16 июля 2016, 09:05

      А про Карпина с его вечными отговорками по любому вопросу он что-то подобное говорил, никто не в курсе? Ведь у мясных вечно проблемы - то поле плохое, то судья неправильный, то солнце яркое, то ветер не в ту сторону. Ах, да, еще игроки не те, надо каждый год новых покупать, быстро изнашиваются.
      Так чё, с про СпаМ Мостовой когда-нибудь что-нибудь подобное говорил? ;)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 16 июля 2016, 09:03

      А кто такой мостовой, что он сделал для страны, и где он сейчас??? Бухает и с бодуна несет ересь???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > KorolShut 16 июля 2016, 09:06

      Клоун, который пытается стать очередным "футбольным ИКСперДом".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Александр1507 16 июля 2016, 06:52

      Согласен,ещё в РФПЛ он что-то представляет.В европе проваливает всё,хотя с подборм игроков в ЦСКА всё нормально, ивыступать в европе могли намного лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 16 июля 2016, 06:35

      я даже писать много не буду...кто из трениров выростил из молодого игрока который мог только бегать -лидера сборной причём не слабой, и он перешёл играть в клуб чемпиона англии?вот когда мостовой сделает хотя бы это тогда пусть пишет ...если ты классный игрок, это не значит что ты классный тренер.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26758

      slavutiq70 > Suvorov51 16 июля 2016, 15:12

      Выиграл не выиграл а был на хорошем счету

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > Suvorov51 17 июля 2016, 09:29

      игрок хороший мостовой как не крути =)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 16 июля 2016, 04:22

      Трудно назвать никаким...

      Но не выше уровня Рфпл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      andreipenkov 16 июля 2016, 03:15

      Человек признал, что не тянет сборную. Ушел. Чьо вы от него хотите!?!?!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11