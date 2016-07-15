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  • Шатов: «Будут ли счастливы те, кто подписал петицию по роспуску сборной России?»

Шатов: «Будут ли счастливы те, кто подписал петицию по роспуску сборной России?»

15 июля 2016, 14:14
33

Полузащитник сборной России Олег Шатов высказал мнение по поводу петиции, в которой требуется расформировать национальную команду после провала на Евро-2016.

— Вряд ли у вас было время читать газеты и следить за тем, что говорили о сборной после 21 июля.

— Ну, отчасти я все-таки следил.

— Тогда возможно знаете, что мнений и удивительных идей было много: от желания отправить вас рубить лес до петиции с требованием сборную распустить и собрать новую.

— Конечно, я про это слышал, знаю, что это придумал человек, который признался, что в футболе не разбирается. Но он вправе делать все, что посчитает нужным. Раз собирает подписи — хорошо, пусть собирает. Не устраивают его игроки сборной — опять же, его право. Посмотрим, чего он добьется. Может быть, действительно нас всех распустят и соберут новую сборную? Будет ли он и те, кто эту петицию подписал, счастлив в таком случае? Не знаю.

— Еще одна идея — товарищеский матч любителей против вас.

— Про это тоже читал, да. Что тут сказать? Я в этом принимать участия не собираюсь. Что они хотят доказать? И зачем, как многие, говорить, что из провинции нельзя никуда пробиться? Кто хочет, тот пробьется. Я из Нижнего Тагила, даже из маленького поселка. Приезжайте туда и посмотрите, откуда я вышел.

Источник: ФК «Зенит»
Чемпионат Европы Россия Зенит Шатов Олег
Комментарии (33)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bringing
1468585482
Не распускать-значит опять держать это дерьмо,ну сколько уже можно.Эта сборная показала за много лет,ЗА МНОГО ЛЕТ! свой потолок,ну всё не можете,ну курите бамбук.Ходите так же в клубах своих,если вам позволяют по травке,а сборную Страны России обязаны представлять,как минимум Мужики.Поздно уже мурлыкать и прикрывать своих деревьев товарищ Шатов.
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hjvfybcn
1468586552
...ну не держать же Игнашевича.... никто не вечен, хватит уже...
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Георгий 07 01 93 рус
1468590314
Конченые футболёры,ссут даже с любителями сыграть!!!
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kantimir07
1468593095
Эти уроды позорят нашу страну! Они не умеют играть вообще,а сами считают себя "звёздами". Я не понимаю почему нельзя найти нормальных ребят, которые любят свою Родину и будут играть не для того чтобы бабла срубить, а для того чтобы наша страна была как можно выше !!!
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yorgenbarenz
1468594219
То,что он с Нижнего Тагила-заметно.Думаю, Шатов не один х..ла с Нижнего Тагила.Многие игроки....А с любителями сыграть,суки,не отказывайтесь! И тренера своего ,елозящего анусом по скамейке ,не забудьте пригласить.
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severs
1468595992
А играть с любителями они просто ссут боятся обосратся перед начальством и Мутко . сыкуны они и все тут
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Саня БУБА
1468598329
...ссыт не тока он, но и мудко!!!....он ни когда не допустит подобного матча!!!!....представляете, что будет в случае проигрыша (а оно так и будет) нашей "великой" сборной любителям????
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Андрей Ермошин
1468600253
Игроки нынешней сборной устраивают всех, кроме болельщиков, для которых в принципе и играют в футбол, потому как они всем доказали что у них на первом месте личная "кормушка", а остальное глубоко по-боку.
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Безиров Асланчик
1468610068
Конечно будем!!!!
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Алексей1988
1468636388
конечно стадо баранов будут рады ))) ведь самое то перед домашним ЧМ полностью менять состав. А на кого? ) Я реально в шоке, что у нас в стране столько полудурков конченных ))) Для болельщиков играют? Да вы быдлятина, а не болельщики. Нормальные болельщики в Германии, Испании. А вы тупое быдло, которое выплескивает свою агрессию на стадионах, на улицах, потому что неудачники по жизни и заняться больше нечем. Распустят они. Эти петиции идиотизм. Население страны почти 150 миллионов, петицию даже 1% не подписал. Безмозглые вы. Кого в сборную то брать? Ладно чиновников, тренера сменить. А футболистов то кого ставить? У нас есть кто-то лучше Кокорина или Смолова на данный момент, например? Или за 2 года внезапно появится у нас звезда мирового уровня? Куски вы бешеные )
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