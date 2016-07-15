Шатов: «Будут ли счастливы те, кто подписал петицию по роспуску сборной России?»

Полузащитник сборной России Олег Шатов высказал мнение по поводу петиции, в которой требуется расформировать национальную команду после провала на Евро-2016.

— Вряд ли у вас было время читать газеты и следить за тем, что говорили о сборной после 21 июля.

— Ну, отчасти я все-таки следил.

— Тогда возможно знаете, что мнений и удивительных идей было много: от желания отправить вас рубить лес до петиции с требованием сборную распустить и собрать новую.

— Конечно, я про это слышал, знаю, что это придумал человек, который признался, что в футболе не разбирается. Но он вправе делать все, что посчитает нужным. Раз собирает подписи — хорошо, пусть собирает. Не устраивают его игроки сборной — опять же, его право. Посмотрим, чего он добьется. Может быть, действительно нас всех распустят и соберут новую сборную? Будет ли он и те, кто эту петицию подписал, счастлив в таком случае? Не знаю.

— Еще одна идея — товарищеский матч любителей против вас.

— Про это тоже читал, да. Что тут сказать? Я в этом принимать участия не собираюсь. Что они хотят доказать? И зачем, как многие, говорить, что из провинции нельзя никуда пробиться? Кто хочет, тот пробьется. Я из Нижнего Тагила, даже из маленького поселка. Приезжайте туда и посмотрите, откуда я вышел.