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    Агент: «Чорлука не хочет играть в «Спартаке»

    Футбольный агент Бошко Жупанович, который представляет интересы капитана «Локомотива» Ведрана Чорлуки, сообщил, что его клиент вряд ли пополнит состав столичного «Спартака».

    «Переход Ведрана в «Баварию» в ближайшее время не состоится, хотя это очень хороший вариант для продолжения карьеры. Немцы не хотят платить требуемую сумму за Чорлуку, поскольку в их составе итак много защитников.

    «Спартак»? Чорлука не хочет переходить в другую московскую команду. Он полон решимости покинуть Россию и стать футболистом одного из клубов топ-чемпионатов. В течение нескольких дней мы изучим возможные развития событий.

    «Фиорентина»? Нет, они с нами не связывались, – приводит слова Жупановича хорватское издание Večernji.

    Напомним, что «Локомотив» рассчитывает выручить за Чорлуку не менее 7 миллионов евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 11 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2016 12:17
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 июля 2016, 16:46

      Не хочет в "Спартак"? И правильно! Или "Локо", или вне России, мы, болельщики больше уважать станем, хотя вопрос открытый, может кто-то со мной и не согласен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Lukasch2000 14 июля 2016, 15:55

      Правильно. Зачем ему портить карьеру в этом недоклубе!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июля 2016, 15:51

      в Фенербахче или Галатасарай

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июля 2016, 15:12

      Насильно мил не будешь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 14 июля 2016, 14:34

      в видеотон

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 14 июля 2016, 13:36

      Стоит не дорого. Надо в Зенит зарплатой заманивать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 14 июля 2016, 13:26

      Не хочу но за деньги буду.. Видали мы таких.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 июля 2016, 13:12

      Он нам и не нужен в принципе.

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 14 июля 2016, 12:59

      Мужик!Человечище!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 14 июля 2016, 12:49

      Не хочет-ну и скатертью дорога...

      2
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