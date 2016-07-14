Клопп: «Новый контракт Аллена? Мы занимаемся решением этого вопроса»

По словам наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, в клубе по-прежнему не решили вопрос о будущем полузащитника Джо Аллена. Напомним, что контракт валлийского хавбека истекает через год.



«Новый контракт Аллена? Мы занимаемся решением этого вопроса, но пока он еще не решен. Очевидно, что Аллен хороший игрок. Мы никогда в этом и не сомневались. Он здорово проявил себя на чемпионате Европы, как и вся сборная Уэльса. Нужно найти и принять решение. Нужно поговорить с футболистом и спросить его об этой ситуации. Вот как это работает», — сказал он.