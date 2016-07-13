Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адвокат может покинуть сборную Голландии в любой момент

    Дик Адвокат, работающий ассистентом главного тренера сборной Голландии Данни Блинда, имеет в своем контракте пункт, согласно которому может в любое время покинуть свой пост при поступлении предложения от какого-либо клуба или федерации.

    «Это действительно так, мой контракт с Королевским футбольным союзом Голландии составлен так, что я имею право уйти из штаба сборной Голландии, если получу любое интересное предложение.

    Будет ли считаться таковым работа в России? Безусловно, хотя в данный момент это все на уровне разговоров. Как бы там ни было я внимательнейшим образом слежу за тем, как разворачиваются события в вашей стране после окончания чемпионата Европы», – сказал Адвокат.

    Напомним, Адвокат уже возглавлял сборную России с 2010-го по 2012-й годы, и выводил ее в финальную часть Евро-2012. Ранее СМИ сообщили, что 68-летний специалист входит в число претендентов на должность наставника россиян после отставки Леонида Слуцкого. Сам голландец также отметил, что был бы рад вернуться в российскую сборную.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2016 19:32
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июля 2016, 21:00

      А все-таки отличная у нас команда, раз все так мечтают ее возглавить!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 13 июля 2016, 21:00

      Он же сам признался послу ухода, что срубил нормально денег с России и ему абсолютно по барабану как они там сыграли.
      Ну Мудко видимо пофиг, он в своем мире живет, никому неизвествным!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 13 июля 2016, 19:40

      надоела родина!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11