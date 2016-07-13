Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хусаинов: «Если Слуцкий не извинится за свои слова, то ЦСКА будут судить предельно объективно»

    Бывший рефери Сергей Хусаинов поделился мнением о конфликте между главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким и судейским корпусом. Напомним, ранее специалист некорректно высказался о работе российский арбитров.

    – Если Слуцкий не извинится, допускаете, что судьи будут мстить ЦСКА?

    – О какой-то мести речи и не идет. Если судьи настоящие мужики, будут работать по букве закона. Не с того места выбросил мяч – свисток! Не отошел на 9 метров – желтая! Долго отходите, молодой человек. Что-то сказали? Красная! Допускаю, что вот так вот предельно объективно будут судить ЦСКА.

    – До сих пор комитет по этике никаких указаний рассмотреть слова Слуцкого не получил.

    – В премьер-лиге матчи судят арбитры, интересы которых защищает РФС. Вот мы и посмотрим, как их будут защищать. Если господин президент РФС по одному матчу делает вывод, что нужно арбитров проверять на детекторе лжи, то давайте будем последовательны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2016 17:16
    Рекомендуем
    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 14 июля 2016, 00:50

      Да все только и мечтают, чтобы вы судили предельно объективно! И не косячили!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 14 июля 2016, 00:30

      ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 июля 2016, 23:55

      Путин согласился с выражением на встрече в ТПП "Друзьям- всё,врагам_ закон".Правда до него ещё это сказал фашист Муссолини. Теперь на это намекнул Хусаинов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 13 июля 2016, 22:52

      а хусаинов это тот алконафт который опозорил Российский судейский корпус ??? мне хоть и не нравится цска и слуцкий, но этого гавнаеда пнул бы ногой с удовольствием

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 13 июля 2016, 22:49

      Убогие судьи! Сам подтверждает, что судейство может быть предвзятым. Позорники, правильно всё Слуцкий сказал!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 13 июля 2016, 22:45

      Да кто же против, если будут судить по букве закона, а не как бог на душу положит (и в карман тоже)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      ск122 13 июля 2016, 21:57

      ...Если Слуцкий не извинится за свои слова, то ЦСКА будут судить предельно объективно...
      Значит раньше судили не объективно!
      Так значит Слуцкий прав. «Если человек - российский арбитр, то ......."

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Klaido 13 июля 2016, 22:46

      А пяточковые при любом раскладе будут ныть ;)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 13 июля 2016, 21:05

      Совершенно верно. Но у нашего футбольного барина, сидящего на двух креслах, не хватит смелости (без разрешения главного болельщика ЦСКА) дать команду рассмотреть хамство (неоднократное) в адрес арбитров. И уже задергались адм. ресурсные, пытаясь сгладить ситуацию... А извиниться даже не пытаются. Вот так и Мутко скажет, что шутку рассматривать не будут. Арбитрам урок - работайте честно в матчах с участием ЦСКА и им будет счастье - ваша помощь гинеровским халявщикам оборачивается против вас же, в виде хамства и оскорблений в нечистоплотности. А Мутко и Прядкина нужно гнать с насиженных кресел - футболом должна править спортивная составляющая, а не решалы в кабинетах задолго до начала очередного чемпионата.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > Qranat 13 июля 2016, 22:10

      есть доказательства ?
      пиздй в прокуратуру .
      нету , сожми очко и болей дальше за жёлто-синих ......
      ммм жёлто-синий , что то мне это напоминает.....

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > dr.Dexter 13 июля 2016, 23:37

      Тебе это напоминает 2-1 в первом круге,когда второй мяч был забит с ДВУМЯ нарушениями

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 13 июля 2016, 20:52

      Давно пора

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 13 июля 2016, 20:32

      ды прям, никогда никого объективно не судили а туи вдруг начнут

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11