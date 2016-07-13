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    Халк мог оказаться в ЦСКА или «Локомотиве»

    Агент Арсен Минасов вспомнил о том, где мог оказаться бразильский нападающий Халк в 2007 году.

    «Я предлагал Халка российским клубам, когда он еще играл в Японии во второй лиге. У меня есть там партнеры, до сих пор поддерживаем контакты. Халк тогда забил кучу мячей. Кажется, это был 2007 год. ЦСКА точно предлагал. «Локомотиву». Но они тогда не отреагировали. И вскоре Халк перешел в «Порту», – рассказал Минасов.

    Напомним, в 2012 году Халк обошелся «Зениту» в 60 миллионов евро. В это межсезонье бразилец был продан в «Шанхай Теллэйс» за 55,8 миллиона.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.07.2016 09:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +42

      Lb40 13 июля 2016, 12:26

      В России есть топ-клубы???

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > SAPOG 18 июля 2016, 16:31

      Я из города на Неве.

      Беда в том,что топ-клубы играют в ЛЧ,а российские просирают и вылетают(

      0
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 13 июля 2016, 11:17

      а оказался на больничной койке в Китае))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +27

      soldat_max > Kikujiro 13 июля 2016, 12:26

      9 лет назад он оказался в порту,читай потом коменть

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 13 июля 2016, 11:12

      не уважают тибя сафсэм минасов слюшай...

      0
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 13 июля 2016, 11:12

      Мне лично уже наплевать на Халка, а то что с ним было в лохматых годах - тем более! Тем более кому эта новость может быть интересна?

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 13 июля 2016, 10:38

      Особенно, Локо себя проявил

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 13 июля 2016, 10:36

      предлагал не предлагал кому это сейчас интересно

      1
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 13 июля 2016, 10:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      привет всем !!!

      -7
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 13 июля 2016, 09:22

      Агенты - опухоль футбола. От них все беды.

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