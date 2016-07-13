Полузащитник «Сан-Паулу» Гансо переходит в «Севилью». Об этом рассказал президент бразильского клуба Леко.

«Гансо больше не входит в планы «Сан-Паулу». Он сказал мне, что хотел бы перейти в другой клуб, и я должен принять ситуацию. Он всегда отличался примерным поведением и, показывая великолепный футбол, здорово помогал команде. Мы не можем ему отказать», – приводит слова Леко SporTV.

Сумма сделки может составить почти 10 миллионов евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро.