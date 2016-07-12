Симонян: «У Шейдаева была прямая дорога в сборную России»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал получение азербайджанского паспорта экс-нападающим «Зенита» Рамилем Шейдаевым, отметив, что сожалеет о потере такого перспективного игрока для сборной России.

«Можно только сожалеть, все-таки мы на него рассчитывали, думали, будет расти, составит конкуренцию для сборной или даже займет место в национальной команде к чемпионату мира 2018-го года. В свое время нам удалось переубедить Самедова остаться гражданином России, хотя он тоже мог стать игроком сборной Азербайджана. Так что жаль, что мы потеряли этого перспективного футболиста.

Думаю, вся эта ситуация вокруг сборной и петиция на расформирование, наоборот бы, подстегнули его остаться и выступать за сборную России, ведь ранее в национальную команду он не вызывался и на Евро не засветился, так что у него была прямая дорога в сборную», – сказал Симонян.