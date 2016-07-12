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Симонян: «У Шейдаева была прямая дорога в сборную России»

12 июля 2016, 22:24
12

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал получение азербайджанского паспорта экс-нападающим «Зенита» Рамилем Шейдаевым, отметив, что сожалеет о потере такого перспективного игрока для сборной России.

«Можно только сожалеть, все-таки мы на него рассчитывали, думали, будет расти, составит конкуренцию для сборной или даже займет место в национальной команде к чемпионату мира 2018-го года. В свое время нам удалось переубедить Самедова остаться гражданином России, хотя он тоже мог стать игроком сборной Азербайджана. Так что жаль, что мы потеряли этого перспективного футболиста.

Думаю, вся эта ситуация вокруг сборной и петиция на расформирование, наоборот бы, подстегнули его остаться и выступать за сборную России, ведь ранее в национальную команду он не вызывался и на Евро не засветился, так что у него была прямая дорога в сборную», – сказал Симонян.

Источник: ТАСС
Россия Зенит Шейдаев Рамиль Симонян Никита
Комментарии (12)
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acer2003
1468352666
Надо раньше было думать и подтягивать парня.Поздно пить Боржоми ...
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zagrizlik
1468353792
Тормоза,работать не умеете...все вызывают мало-мальски перспективных игроков на товарищеские игры,чтобы просто их заиграть и не упустить,а вы только дрочить и п*здеть умеете,ну ещё ныть...
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denisov
1468355099
А что же вы раньше ему эту дорогу не открыли...?
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FCQ
1468357226
Пока арменин руководит Россиским футболом будушего нет взяли самедова и где он? Лучше бы он за Азербайджан сыграл и ты арменин причина твоего "думали" ты пока думай")) может откуда то в спартак армяшек привезти)))! Как не видно футболистов которые жаждут играть....
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ФК Зенит всея Руси
1468367322
И Самедова не следовало излишне упрашивать - и Шейдаева не нужно. Пускай идут в светлое будущее азербайджанского футбола.
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Пельш 1
1468380719
Пусть вся толковая молодёжь разъедется кто куда, а в России останутся одни тормоза, как Вася с Серёжей и Сашей. Идиотов в России на тысячу лет припасено!!
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Voltiz
1468394181
Потому что вместе с мутко , им нет дела до будущего российского футбола ,они могут *только сожалеть* .И это вице-президент РФС))). Никита Симонян вы хоть статистику Шеёдаева видели ? У нас ,не кого не было лучше ,кроме Шёйдаева (игровое время ,в минутах +мяч) . Хорошими, молодыми ,перспективными ,талантливыми нападающими ,так не разбрасываются !!!
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Diesel133
1468420093
очень жаль, вот уж чего не ожидал..
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