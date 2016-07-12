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    «Монако» презентовал новую форму

    «Монако» презентовал новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2016/17. Комплект создан в традиционной гамме, с использованием красного и белого цветов.

    Выглядит форма очень стильно: полностью белые трусы имеют лишь две красных полоски по бокам, одна из которых (с правой стороны) плавно перетекает в аналогичную на футболке, создавая впечатление абсолютно неразрывной и четкой линии. Сама же верхняя часть формы имеет уже привычное диагональное разделение на красную и белую половины.

    Источник: ФК «Монако»

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    12.07.2016 19:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +284

      Kano 12 июля 2016, 21:13

      Ничего оригинального, в прочем как всегда.

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 12 июля 2016, 21:11

      Ух ты, прямо принципиальная разница со старой режет глаз...

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