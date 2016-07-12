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    Гаджиев: «У «Амкара» проблемы в обороне и нет игроков в центральной зоне»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал ход сборов команды в Словении и победу над бухарестским «Динамо» (1:0) в контрольном матче.

    «Условия для подготовки в Словении комфортные. Работа идет в обычном режиме двухразовых тренировок. Провели первый контрольный матч. Два тайма играли разные составы. В первом – игроки основы, те, кто хорошо известен поклонникам «Амкара». В эти 45 минут мы действовали более организованно. А на второй тайме вышло много новичков, и в этом отрезке эмоций было многовато, но в каких-то атакующих моментах выглядели неплохо. В целом команда действовала далеко не идеально, коллективные взаимодействия были не на уровне, очень много ошибок допустили, в том числе и в защите. У нас серьезные проблемы в обороне, в центральной зоне практически нет игроков. Поэтому наша задача сейчас не только проверить собственные силы, но и оценить индивидуальные возможности футболистов. Важно увидеть, кого из игроков надо оставить, кого отпустить. Это непростая задача», – заявил Гаджиев.

    Источник: ФК «Амкар»

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    12.07.2016 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 12 июля 2016, 18:09

      Здорово, складно сказал. так тебе и надо старый :)))

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