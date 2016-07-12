РФС снял с «Кубани» запрет на регистрацию новых футболистов

Российский футбольный союз разрешил краснодарской «Кубани» регистрировать новых футболистов. Напомним, что запрет был наложен в связи с задолженностью, которая существовала у клуба перед бывшим нападающим Евгением Селезневым.

«Удовлетворить заявление ФК «Кубань» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с заключением между «ФК «Кубань» и Евгением Селезневым мирового соглашения согласно решению Палаты по разрешению споров от 28 июня 2016 года снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с «ФК «Кубань», примененный в качестве обеспечительной меры», — говорится на сайте РФС.