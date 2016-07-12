Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Мы провели первую контрольную игру полным составом»

    Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал игру своих подопечных в матче с «Уфой» (1:0) и рассказал об основных целях команды на предстоящие товарищеские игры.

    «Мы провели первую контрольную игру полным составом с возвращением игроков национальных сборных, которые участвовали в Евро-2016. Это касается и россиян, и Вернблума. Поэтому, с одной стороны, сильно они не растеряли форму, потому что прошло две недели. С другой стороны, команда по существу впервые за чуть ли не два месяца собралась в полном составе.

    Несмотря на то что все прекрасно знакомы с требованиями, все-таки какая-то их шлифовка и воспоминание о них необходимы. Сейчас контрольные игры и будут служить в основном для этого», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2016 07:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 12 июля 2016, 11:24

      Когда же Вы научитесь ставить игру команде?Все просто.Научите игроков играть без мяча и двигаться по полю,давать пас на свободное место.У Вас же они стоят "обнявшись" с защитником и все время в борьбе,нет свободного движения.И заполняйте штрафную,один игрок ничего там не создаст.И удары по воротам,чем больше будете бить и будет результат.Смотрите и смотрите игру "Лестера"!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Boniel+ 12 июля 2016, 12:43

      Слуцкий: "Никогда. У меня своё видение футбола. И именно поэтому меня уже столько лет держит на должности Мистер Оффшор. И очередной позор в Европе будет СВЕЖИМ ему от меня подарком!"

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11