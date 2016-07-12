Слуцкий: «Мы провели первую контрольную игру полным составом»

Когда же Вы научитесь ставить игру команде?Все просто.Научите игроков играть без мяча и двигаться по полю,давать пас на свободное место.У Вас же они стоят "обнявшись" с защитником и все время в борьбе,нет свободного движения.И заполняйте штрафную,один игрок ничего там не создаст.И удары по воротам,чем больше будете бить и будет результат.Смотрите и смотрите игру "Лестера"!!!
Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал игру своих подопечных в матче с «Уфой» (1:0) и рассказал об основных целях команды на предстоящие товарищеские игры.
«Мы провели первую контрольную игру полным составом с возвращением игроков национальных сборных, которые участвовали в Евро-2016. Это касается и россиян, и Вернблума. Поэтому, с одной стороны, сильно они не растеряли форму, потому что прошло две недели. С другой стороны, команда по существу впервые за чуть ли не два месяца собралась в полном составе.
Несмотря на то что все прекрасно знакомы с требованиями, все-таки какая-то их шлифовка и воспоминание о них необходимы. Сейчас контрольные игры и будут служить в основном для этого», – сказал Слуцкий.