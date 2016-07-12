Украинец Зотько стал игроком «Валенсии»

Украинский защитник Иван Зотько подписал контракт с «Валенсией». Как сообщает источник, 20-летний футболист на днях провел встречу с директором академии испанского клуба Хосе Рамоном Алесанко, на которой и подписал соглашение.



Уже сегодня украинец сможет провести свою первую тренировку со второй командой «Валенсии», наставником которой является Курро Торрес.



Зотько в прошлом сезоне он провел за харьковский «Металлист» восемь матчей в УПЛ, забив один мяч и отдав одну голевую передачу.