Петреску: «Приехали в Нальчик за тремя очками, но нас встретила очень боевая команда»

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску прокомментировал результат матча со «Спартаком» из Нальчика (0:0) в 1-м туре первенства ФНЛ.

– Мы приехали в Нальчик за тремя очками. Очень рассчитывали начать сезон с победы. Но здесь нас встретила очень боевая команда, которая создала нам немало проблем, особенно, в первом тайме. После перерыва мы играли лучше, создали три хороших момента для взятия ворот. Возможно, ничья является и справедливым результатом, но у нас было чуть больше шансов на успех.

– Как вы считаете, уровень ФНЛ повысился после 2010 года, когда вы тут в предыдущий раз работали?

– По одной игре сложно сделать вывод. Могу лишь сказать по конкретному сопернику. Хозяева, как я отметил, действовали организованно, создавали нам проблемы. Да, они играли в прошлом сезоне на другом уровне, но не нужно забывать, что они целый год почти не проигрывали на своем поле. Это важный момент в плане психологии. Мне кажется, в Нальчике никому не будет легко из команд ФНЛ.