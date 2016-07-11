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    Панченко: «Ювентус» тоже в Серии Б играл»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал победу над «Тюменью» (3:0) в 1-м туре ФНЛ. В этом матче форвард отметился дублем.

    – Счет вроде крупный, но было не так уж просто. «Тюмень» хорошо нам противостояла. Хотя и мы могли забить даже больше. Нужно работать над реализацией. Будем работать.

    – Не секрет, что у вас были другие варианты, но вы выбрали ФНЛ...

    – Ни капли об этом не жалею, потому что у «Динамо» есть конкретная цель. Это клуб с большой буквы. Да, это первая лига. Но «Ювенутс» тоже в Серии Б играл. Всякое бывает. Главное, чтобы это было только на один сезон. Хочу проявить себя здесь, показать все свои сильные стороны.

    – Как вам болельщики?

    – Сумасшедшая атмосфера! У «Динамо» шикарные болельщики. Почувствовал это. Огромное им спасибо за поддержку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2016 22:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 12 июля 2016, 23:14

      Очень умно чувак сказал. Глупость только в том, что Ювентус не из-за плохой игры попал рангом ниже.

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      Рейтинг: +6

      Duken 12 июля 2016, 08:25

      300 болельщиков на стадике это норм для ФНЛ

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      Рейтинг: +11

      reputation_hero 11 июля 2016, 23:45

      Оно и видно) по посещаемости и по трофеями РПЛ, так и напрашивается сравнение с Юве, ага)

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