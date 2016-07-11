Калитвинцев: «Уже завтра начнем подготовку к «Енисею»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал разгромную победу над «Тюменью» (3:0) в 1-м туре первенства ФНЛ.

«Была тяжелая игра, которую мы ждали – к такой «Тюмени» мы готовились. Первые минуты душила ответственность. Забили – успокоились, после счета 3:0 появилась безалаберность. Это недопустимо.

Болельщикам – низкий поклон, футболисты в раздевалке отметили трибуны в первую очередь. Мы не реализовали много моментов. Чувствовалось волнение у ребят. Они играли ответственно. Присутствовала игровая дисциплина, пусть и не всегда.

Первая игра удалась, но уже завтра подготовка к «Енисею». В ФНЛ у нас не будет времени праздновать победы», – заявил Калитвинцев.