Радимов: «Появление Кокорина в ФНЛ практически исключено»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал отсутствие нападающего Александра Кокорина в заявке на матч 1-го тура первенства ФНЛ против «Сокола» (1:1).

– Он с нами тренируется. Думаю, играть пока не будет. Он один день только тренируется.

– В третьем туре? В четвертом?

– Ну сейчас я, раскрою вам все карты. Приедем играть с кем-нибудь, мы раз – и Кокорина выпустим. Если объективно, это маловероятно. Практически исключено.

– Зачем его внесли в заявку на сайте ФНЛ?

– Ну, заявка же одна. Эти вопросы лучше задавать клубу. Любой футболист, заявленный за «Зенит-2», может играть за любую команду. Мое мнение, что это маловероятно.