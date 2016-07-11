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    У Соловьева есть варианты в России и за рубежом

    Денис Лахтер, агент экс-полузащитника «Зенита» Ивана Соловьева, поделился информацией о будущем футболиста.

    «Все пока на уровне переговоров. Вкусной информации у меня для вас сейчас нет. Есть варианты в РФПЛ, ФНЛ, за рубежом. Посмотрим. Ивану важно попасть в команду, где состав действительно определяет тренер, а не функционеры…Оставшись на 2,5 года без футбола, он, попав в чемпионат Финляндии, вкусил удовольствие от игры.

    Поэтому смотрим, взвешиваем. Главное – вновь не обжечься! А то, знаете, как иногда бывает в России. Игрок переходит в новую команду, а ему говорят: «Вася, ты нападающий? Будешь у нас играть левого защитника играть». А потом удивляются, почему Вася не заиграл… Так что нам надо попасть в правильную команду», – заявил Лахтер.

    Отметим, в прошлом сезоне Соловьев выступал на правах аренды за финский «Лахти». В составе команды он провел 11 матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2016 20:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +345

      Totti11 12 июля 2016, 13:37

      Я даже догадываюсь, кто этот "Вася"!!!! Ткачёв....

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 июля 2016, 00:40

      Агентов таких нужно в шею гнать.... видно что только о бабле и думают и советуют игрокам подписывать большие контракты, вместо того чтобы играть...

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