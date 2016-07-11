Суркис обвиняет «Байер» в махинациях с трансфером Драговича

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал возможный трансфер защитника Александара Драговича в «Байер». Ранее игрок заявил, что в скором времени станет игроком леверкузенского клуба.

«На данный момент на моем столе нет официального предложения от немецкого клуба – последнее поступило примерно полтора месяца назад, но сумма компенсации за игрока нас не устроила. Все остальное – слухи, которые я никогда не комментировал и не буду комментировать впредь.

В то же время мне точно известно, что представители «Байера» в обход «Динамо» выходили на самого Драговича – еще до чемпионата Европы, что, не исключаю, повлияло на его игру в составе сборной. Наш клуб имеет теперь все основания обратиться в ФИФА и УЕФА. Для начала с запросом: имел ли «Байер» право контактировать с нашим игроком напрямую, если у футболиста – действующий контракт на два года?

Давления на меня оказывать не надо: Драгович станет отрабатывать свой контракт в полной мере ровно до того момента, когда или «Байер», или любой другой солидный западный клуб не просто проявит к нему интерес, но и предложит соответствующую высокому классу игрока компенсацию.

Было бы странно, если бы я согласился отдать ключевого футболиста «Динамо» за сумму меньше той, за которую мы его покупали», – заявил Суркис.