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    Делькин: «За каждый лишний килограмм в «Оренбурге» штрафуют на тысячу»

    Нападающий «Оренбурга» Артем Делькин рассказал о работе с главным тренером оренбургского клуба Робертом Евдокимовым и порядках, которые установлены в команде.

    – Евдокимов очень любит дисциплину, и я считаю, что это правильно. Потому что без дисциплины команды нет. Когда плохо играешь, он может высказать все, что думает о тебе. Но он не просто кричит, что мы кривые, а объясняет какие-то моменты. Были матчи, когда мы первый тайм плохо проводили, но после «горячего» перерыва выходили, и сразу игра складывалась по-другому. Были моменты, когда мы чувствовали энергию от него и заводились.

    – А требования по дисциплине цвета носков на обеде касаются?

    – Нет, и мы даже можем приходить кушать не все одновременно. В одинаковом мы только на выезды летаем, чтобы была видна команда. На тренировках все знают, что утром в одних майках занимаемся, вечером – в других. По-моему, это запомнить несложно. Штрафы есть: у нас взвешивания каждый день, и за каждый лишний килограмм около тысячи рублей штраф. Я, правда, давно не платил, ха-ха. Все штрафы складываются, и потом можно организовать барбекю.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    11.07.2016 17:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 июля 2016, 18:26

      А какая зарплата? Если платишь с 5000 рублей,то много,а если с 250000 евро,то ничего)))

      0
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      Рейтинг: +256

      Ris 11 июля 2016, 17:21

      Прям замкнутый круг. Поел -> заплатил -> поел...

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