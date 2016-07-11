«Рубин» не смог договориться по зарплате с нападающим «Реала Сосьедад»

Нападающий «Реала Сосьедад» Жонатас был близок к переходу в «Рубин». Сообщается, что руководство казанского клуба провело с представителями футболиста переговоры, однако стороны не сумели договориться о годовом окладе бразильца. Игрок потребовал зарплату на один миллион евро больше, чем было оговорено ранее.

По данным Transfermarkt, стоимость Жонатаса составляет 7 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Реал Сосьедад» в Примере 27 матчей, в которых забил семь голов.