«Ювентус» готов удвоить зарплату Бонуччи

Руководство «Ювентуса» готово повысить заработную плату защитнику Леонардо Бонуччи, в услугах которого проявляет серьезную заинтересованность «Манчестер Сити»​, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Англичане готовы платить футболисту 8 миллионов евро за сезон, а сумма трансфера составит около 60 миллионов евро.

Новый контракт 29-летнего итальянца с «Юве» рассчитан также на 8 миллионов евро за сезон. Нынешнее соглашение между сторонами предусматривает зарплату в 3,7 миллиона евро за сезон. Оно рассчитано до 2020 года.