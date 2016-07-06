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    «Манчестер Сити» намерен предложить за Бонуччи 60 миллионов

    «Манчестер Сити» не оставляет попыток заполучить в летнее трансферное окно защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Ранее туринский клуб отказался продавать футболиста в «Сити» за 45 миллионов евро, однако теперь руководство «горожан» намерено предложить за 29-летнего итальянца 60 миллионов.

    Сообщается, что в услугах игрока обороны заинтересован новый наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

    Соглашение Бонуччи с «Ювентусом» рассчитано до 2020 года, а его рыночная стоимость составляет 30 миллионов.

    Источник: The Guardian

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    06.07.2016 17:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 июля 2016, 21:12

      Не фигово, за такое бабло можно и отпустить

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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 6 июля 2016, 17:54

      и не надо, макоронники очень редко вливаются в другие чемпионаты, как правило теряются там, зато дома часто творят чудеса

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