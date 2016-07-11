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  • Жирков: «Надеюсь, новый тренер сборной будет выбирать состав без чьих-либо указаний»

Жирков: «Надеюсь, новый тренер сборной будет выбирать состав без чьих-либо указаний»

11 июля 2016, 04:54
16

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился своим планами на будущее в национальной команде.

– Я слышал, какие-то люди уже собирают подписи под тем, чтобы ее расформировать? И до этого было много разговоров, про то, что пора выгнать стариков – и Игнашевича, и меня, и других. Еще после чемпионата мира. Ну, пусть выгоняют.

– Вас действительно волнуют петиции в интернете?

– Да нет, конечно. Но я вот недавно прочитал, что Уэльс – первая британская команда, которая за какое-то очень существенное количество лет вышла в полуфинал Eвро. А сборная России играла там в 2008-м. Не так уж все у нас плохо. И многие именитые игроки остаются на таких турнирах без плей-офф. Я не думаю, что ребята выходили во Франции просто постоять на поле. Просто в какой-то момент не шла игра, появлялась растерянность, и потому и словаки, и Уэльс брали контроль над ситуацией. Результат в итоге, понятно, не очень хороший. Провал есть провал.

– И все-таки, если вас позовут и ахилл не будет беспокоить – да или нет?

– Трудно сказать. Однозначного «нет» я не говорю, а там посмотрим. Все зависит от тренера, который придет, от того, как он, надеюсь, сам будет выбирать состав команды, смотреть, кто лучше готов, а кто нет, и не будет слушать других мнений. Ни петиций, ни чьих-то указаний.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Жирков Юрий
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Deniskl
1468212188
Понятно теперь Юра, почему тебя не взяли..., а зря!
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kykyi
1468214465
Не слушать ни чьих мнений, тогда Путина в тренеры, ему одному все пох икак играют и мнение всех остальных, включая народонаселение.
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ZhenjaSAB
1468214921
Бердыева на трон!
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Михаил111
1468216755
За деревьями леса не видно, вот взгляд со стороны. В нашем чемпионате ходят пешком, обрабатывают мяч долго и получают гонорар не меньше европейских игроков. А те первым касанием не просто мяч останавливают, но сразу же подрабатывают его под следующее действие, на обдумывание которого им не нужны ещё секунды.
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richi
1468217549
Самый честный в мире тренер сказал, что у Жиркова травма.
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Muhametshin
1468219363
Наверное многие забыли как сыграла наша молодежная сборная на последнем евро во главе с Дмитрием Хомухой да они проиграли в финале испансам но какая при нём была игра,и они более чем заслуживают играть за основную команду.
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RedWhiteFans2
1468220601
Не надейся Юрок-Зюганов, Жириновский и Матвиенко ещё своего слова не сказали.
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PFC CSKA MOSCOW
1468221482
Ага Будет такой, не будет кокоши, лодыгина, тебя, Юрка и прочего блатного зенитовского и натурализованного барахла
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Саня БУБА
1468223003
.....хотелось бы конечно, что бы наконец отменили лимит и значительно снизили з/п игрокам (и не только россиянам)!!!!....пусть все старперы едут в китай, катар, казахстан и турцию.......прицидентов с большой зарплатой при плохой игре станет значительно меньше и народ успокоится.....а пока все хотят крови!!!!!
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Виталий1
1468224975
Интересно, что за состав сборной предложат эти подписанты? Может они на Гарая с Промесом рассчитывают? Не удивлюсь.
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