Жирков: «Надеюсь, новый тренер сборной будет выбирать состав без чьих-либо указаний»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился своим планами на будущее в национальной команде.

– Я слышал, какие-то люди уже собирают подписи под тем, чтобы ее расформировать? И до этого было много разговоров, про то, что пора выгнать стариков – и Игнашевича, и меня, и других. Еще после чемпионата мира. Ну, пусть выгоняют.

– Вас действительно волнуют петиции в интернете?

– Да нет, конечно. Но я вот недавно прочитал, что Уэльс – первая британская команда, которая за какое-то очень существенное количество лет вышла в полуфинал Eвро. А сборная России играла там в 2008-м. Не так уж все у нас плохо. И многие именитые игроки остаются на таких турнирах без плей-офф. Я не думаю, что ребята выходили во Франции просто постоять на поле. Просто в какой-то момент не шла игра, появлялась растерянность, и потому и словаки, и Уэльс брали контроль над ситуацией. Результат в итоге, понятно, не очень хороший. Провал есть провал.

– И все-таки, если вас позовут и ахилл не будет беспокоить – да или нет?

– Трудно сказать. Однозначного «нет» я не говорю, а там посмотрим. Все зависит от тренера, который придет, от того, как он, надеюсь, сам будет выбирать состав команды, смотреть, кто лучше готов, а кто нет, и не будет слушать других мнений. Ни петиций, ни чьих-то указаний.