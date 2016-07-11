Жирков: «Подходить к тренеру и говорить, что ты говно – это глупо»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков назвал глупым тот факт, что игроки сборной России вместе с главным тренером Леонидом Слуцким после вылета с Евро-2016 признали себя говном.

– Могли бы вы представить себя на месте кого-либо из футболистов сборной России после матча с Уэльсом: а именно прийти после игры к главному тренеру и сказать о себе, что вы – говно?

– Именно так? Я до конца не знаю, какая там была ситуация. Но мне все равно кажется, что подходить к тренеру и говорить что ты, скажем так, недееспособен – это глупо.

– Почему?

– Это ведь главный тренер, который таковым на тот момент еще оставался. Прийти и сказать ему такое?

– Леонид Слуцкий сказал, что он и игроки произнесли эту фразу чуть ли не хором.

– Не знаю... Я бы в такой ситуации, наверно, сидел бы в номере.