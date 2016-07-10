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    Фанаты Роналду оскорбляют и угрожают Пайе в социальных сетях

    Фанаты сборной Португалии и Криштиану Роналду пишут угрозы и оскорбления в адрес форварда национальной команды Франции Димитри Пайе. Напомним, во время финального матча Евро-2016 между Португалией и Францией Пайе нанес травму Роналду, из-за чего тот был вынужден покинуть поле на носилках.

    За несколько минут на странице французского игрока было размещено несколько тысяч комментариев с нецензурными высказываниями.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    10.07.2016 23:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 11 июля 2016, 07:51

      Да все должны благодарить Пайе!!! Благодаря уходу с поля звездной девочки, португальцы и выиграли. Будь он па поле - 1000% выиграла бы Франция!!! И вообще, там был игровой стык, Пайе играл в мяч, так что зря все накинулись на парня!

      -1
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      Рейтинг: +6

      Jayson Carter > plehanov6 11 июля 2016, 22:22

      Сам ты тёлка тебе бы так врезали ты бы там орал на весь стадион...Изыдий

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 11 июля 2016, 02:48

      Потом эдера начали прессовать,и он вас наказал справедливость восторжествовала.

      1
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 11 июля 2016, 00:39

      пает гандон!

      0
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      Рейтинг: +630

      garet12222 11 июля 2016, 00:03

      очень многие ставили на слезы роналду от поражения или победы. а он начал рыдать намного раньше.
      пы.сы. момент игровой. умысла не было.
      не понимаю, что в нем находят люди, игрок неплохой, но таких много. просто избалованный и разпиаренный. причем непонятно какой ориентации

      -3
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      Рейтинг: +133

      Rtu > garet12222 11 июля 2016, 01:05

      Кто избалованный ???или ты просто еблан нести чушь?!он лучший в мире игрок!распиаренный он все доказал уже !!! Клоун ты тупой

      -1
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 10 июля 2016, 23:54

      Что за бред ?за что ?ведь все его считают атлетом !!!а Пайе на 10 кг меньше и ниже на 11 см ,это все игровой момент ;

      -3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Apachi Bur 10 июля 2016, 23:58

      ты игру видел или нет? жестко в колено целенаправленно.

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