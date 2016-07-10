Фанаты Роналду оскорбляют и угрожают Пайе в социальных сетях

Да все должны благодарить Пайе!!! Благодаря уходу с поля звездной девочки, португальцы и выиграли. Будь он па поле - 1000% выиграла бы Франция!!! И вообще, там был игровой стык, Пайе играл в мяч, так что зря все накинулись на парня!
Фанаты сборной Португалии и Криштиану Роналду пишут угрозы и оскорбления в адрес форварда национальной команды Франции Димитри Пайе. Напомним, во время финального матча Евро-2016 между Португалией и Францией Пайе нанес травму Роналду, из-за чего тот был вынужден покинуть поле на носилках.
За несколько минут на странице французского игрока было размещено несколько тысяч комментариев с нецензурными высказываниями.