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Венгер: «Возглавить сборную Англии? А почему бы и нет?»

10 июля 2016, 18:53
4

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не исключил вариант, что в будущем он может возглавить сборную Англии.

«Могу ли я возглавить сборную Англии. А почему нет? Я бы не стал исключать этого варианта, но на данный момент я счастлив и сосредоточен на работе в клубе. Мое соглашение с «Арсеналом» действует еще один год. Я всегда с уважением относился к контрактным обязательствам и буду продолжать делать это.

Англия – вторая страна для меня. Я был поражен, когда англичане уступили Исландии. Я не мог поверить своим глазам», – заявил Венгер.

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Источник: Goal.com
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Арсенал Англия Венгер Арсен
Комментарии (4)
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FCZenit1990
1468167082
не в коем случае ты раб арсенала, арсенал без тебя никто
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Zeff
1468170185
Пускай угробит англичан.
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Павел Амурский
1468172120
Не надо.
Ответить
rm4612
1468610785
Венгер: «Возглавить сборную Англии? Нет!»
Ответить
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