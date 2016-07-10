Венгер: «Возглавить сборную Англии? А почему бы и нет?»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не исключил вариант, что в будущем он может возглавить сборную Англии.

«Могу ли я возглавить сборную Англии. А почему нет? Я бы не стал исключать этого варианта, но на данный момент я счастлив и сосредоточен на работе в клубе. Мое соглашение с «Арсеналом» действует еще один год. Я всегда с уважением относился к контрактным обязательствам и буду продолжать делать это.

Англия – вторая страна для меня. Я был поражен, когда англичане уступили Исландии. Я не мог поверить своим глазам», – заявил Венгер.

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