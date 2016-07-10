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    Анри: «Сборная Португалии может превратить финал Евро-2016 в кошмар»

    Бывший игрок сборной Франции Тьерри Анри пообщался с журналистами на тему финала Евро-2016 между сборными Португалии и Франции. Напомним, что матч состоится сегодня, 10 июля.

    «Сборная Португалии может превратить финальный матч Евро-2016 в кошмар, они хорошо знают, что нужно сделать для этого. Уэльс хорошо оборонялся против Криштиану Роналду, его не было видно на поле, а потом — бац! — и 1:0. У Роналду в любом случае будут моменты. Он может раствориться на поле, совершать потерю за потерей, но он всегда остаeтся сфокусированным. Криштиану может забить в любой момент.

    Я играл с Давидом Трезеге, который был игроком того же плана. Он мог не касаться мяча весь матч, но забить», — сказал именитый француз.

    Источник: BBC

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    10.07.2016 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 июля 2016, 13:10

      Играйте в свою игру и победите! Никакой Роналду не поможет!

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