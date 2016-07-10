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    Баллак посоветовал Швайнштайгеру завершить карьеру в сборной

    Бывший игрок сборной Германии Михаэль Баллак считает, что 31-летний немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер должен задуматься о завершении международной карьеры.

    «Я не знаю, поедет ли Бастиан на чемпионат мира в Россию ради очередного личного рекорда. Я бы посоветовал ему тщательно поразмыслить, прежде чем принять решение. Боюсь, что у других игроков могут появиться вопросы по Бастиану, потому что он будет играть, не соответствуя уровню команды», — написал Баллак в своей колонке для TZ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2016 09:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 10 июля 2016, 15:20

      2018г играет чм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 10 июля 2016, 12:55

      Завидует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 10 июля 2016, 12:00

      Нда

      0
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