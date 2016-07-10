Пепе: «К сожалению, Эйсебио уже не может приехать на финал»

Защитник сборной Португалии Пепе поделился своими ожиданиями от финала Евр-2016, в котором его команда сыграет против Франции.

«Все хорошо. Сегодня тренировался. Я в полном распоряжении наставника на завтрашний поединок.

Сборная Франции составлена из высококлассных игроков, которые выступают за европейские топ-клубы. Соперник силен как команда. Завтра будет великолепный матч. Надеюсь, что мы сможем принести радость Португалии.

Я представляю свою страну в финале. Это так много значит для меня. Мы хотим доставить радость португальцам. За 11 футболистов на поле и трех запасных, которые могут войти в игру, будут переживать 11 миллионов человек. Мы хотим войти в историю португальского футбол.

К сожалению, Эйсебио уже не может приехать сюда и разделить с нами эти чувства. Мы хотим, чтобы завтра весь португальский народ радовался», – заявил Пепе.