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    Роналду никогда не забивал топ-сборным

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог забить ни одного гола в матчах с европейскими топ-сборными – Англией, Испанией, Италией, Германией и Францией. В общей сложности против этих команд он провел 1353 минуты на поле.

    Чаще всего форвард забивал сборной Армении – пять голов. По четыре мяча Роналду отправил в ворота Голландии, Эстонии и Швеции, по три – Люксембурга, Северной Ирландии, Бельгии и Дании.

    По два гола от Криштиану получили сборные России, Саудовской Аравии, Казахстана, Азербайджана, Чехии, Боснии, Кипра, Камеруна и Венгрии, по одному – Латвии, Греции, Словакии, Ирана, Польши, Финляндии, Аргентины, Исландии, КНДР, Эквадора, Панамы, Хорватии, Ганы и Уэльса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2016 00:22
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +169

      TY13R 10 июля 2016, 14:50

      сразу видно что автор подчёркивает какой лошёк на самом деле "зализанный"))))

      1
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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 10 июля 2016, 12:58

      не знал что Аргентина , Хорватия , Голландия и Бельгия не топ сборные.Аргентина финалист прошлого ЧМ и кубок южной Америки ( точное название не помню), а бельгийцев многие считали фаворитами евро, по составу уж точно одни из лучших

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Jaguar58 10 июля 2016, 13:49

      хорватия - середняк, но никак не топ. а бельгии и аргентине он, видимо, забивал, когда там не было этого звездного состава, ну или в товарняках.

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      Рейтинг: +319

      alexfor > Jaguar58 10 июля 2016, 13:49

      вот голландия да, топ.

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      Рейтинг: +11

      Gran_Torino 10 июля 2016, 10:24

      отписываюсь, сайт дно

      1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Gran_Torino 10 июля 2016, 13:49

      бомбануло

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 10 июля 2016, 09:00

      То есть Голландия, Аргентина, Бельгия не топ сборные? !

      -2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 10 июля 2016, 08:44

      сегодня игроки франции покажут кристине мастен-класс...как нужно забивать ...представляю ...сколько будет рёву от кристины.... весь в слезах и в соплях будет любимец глупой публики))

      1
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      Рейтинг: +1608

      кто там > fakel-vrn 10 июля 2016, 10:52

      ну куда до гнома то с рыжей бородкой.. эээххх пеналь не забил ревел, обиделся из сборной ушел, еще 21 месяц дали за оффшоры.. сидели б вы глоры на месте

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > кто там 10 июля 2016, 13:51

      а гном-то тут причем? у него уже 4 финала было с учетом чм. что было у кристи? если сегодня выиграет, тогда и потроллишь "гнома".

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 июля 2016, 04:57

      Абсурдная статья вызвала справедливый гнев образованных читателей )))

      2
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 10 июля 2016, 03:34

      Я смотрю Гризман много топ сборным забивает, тока с залупных пенальти!!! молодец...
      К чему вообще это ...
      Месси тоже тока днищам может закладывать, типо Панамам играюищим в 10м по 3 банки, а как бля топ сборная,
      Финал ЧМ 2014 с Германией
      3 финала Кубка Америки, Бразилия, Чили, Чили ... так ОТСОС!!!)))
      0 голов за ЧЕТЫРЕ, за ЧЕТЫРЕ блять ФИНАЛА!!!! но он же получает З Мячи, и никто не считает кому он и скока забивает)))
      Глюк!)

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 июля 2016, 03:03

      Натянуто за уши... Англия последние лет 20 это не топ-сборная... Мало того что они на крупным чемпах даже в полуфинал не доходят, так порой ещё и пролетали в отборочных...

      4
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 10 июля 2016, 02:43

      А Голандия раньше разве не топ сборная была ? Вы что несете ? Особенно радует попадание туда Англии...Англия топ, а Голандия не топ...автор выпей йаду

      11
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      Рейтинг: +284

      Kano 10 июля 2016, 02:19

      Голландия, Бельгия не так уж и слабые сборные. Голландцы вообще очень сильны были если не считать последний год или два.

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