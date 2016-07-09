Официант: «Кокорин и Мамаев не заказывали шампанское»

Официант ночного клуба Twiga, в котором отдыхали Александр Кокорин и Павел Мамаев, поделился своей информацией о вечеринке в Монте-Карло.

«Было вот как… В паре столиков от футболистов сидел один русский с друзьями. Вот он и заказал все шампанское. Но, конечно, не на 250 тысяч евро, а только на 50», – заявил официант.