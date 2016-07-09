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    Официант: «Кокорин и Мамаев не заказывали шампанское»

    Официант ночного клуба Twiga, в котором отдыхали Александр Кокорин и Павел Мамаев, поделился своей информацией о вечеринке в Монте-Карло.

    «Было вот как… В паре столиков от футболистов сидел один русский с друзьями. Вот он и заказал все шампанское. Но, конечно, не на 250 тысяч евро, а только на 50», – заявил официант.

    Источник: НТВ

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    09.07.2016 22:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +20

      Ваятель 10 июля 2016, 12:44

      они не в чем не виноваты, потому как ведут себя ровно так как им позволяют...Кокорин получает за год стока сколько тут сидящие за всю свою жизнь не заработают....так почему бы им не отдыхать

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 10 июля 2016, 12:26

      мамаев целовался с бутылкой...хорошо хоть не с уборщицей...

      да ..согласен неспроста новость эту раскручивают...видимо , комуто это очень нужно..

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 10 июля 2016, 09:17

      У меня такое странное ощущение что, чем больше их хотят оправдать тем больше мне охота им дать пи..ды у вас не так товарищи?

      3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 10 июля 2016, 08:39

      Теперь мы знаем...как убрать неугодного футболиста из сборной..... да и не только из сборной... всего то нужно пригласить в ресторан...а там ....заказать им шампанского... а дальше дело техники)).... и все...клиент готов)))
      меня больше волнует другой вопрос....как убрать мудко)

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 июля 2016, 06:53

      Официант по фамилии Бородач.

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 10 июля 2016, 02:52

      Уборщица: Все душки мне пообсыкали !

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 10 июля 2016, 00:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да ладно можно подумать что никто из нас не гуляет просто ктото гудит на 1000 руб а ктото на 250000 кто на что учился есть бабки пусть гуляют как будто они виноваты что у них такие зарплаты ктото же им платит комуто они нужны за такие деньги можно подумать если комуто из нас за работу которая стоит 100 руб заплатили бы 100 доларов ктото бы отказался никогда

      -5
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 10 июля 2016, 00:28

      а хули вы хотели, например: газпром (типа госкомпания) финансирует зенит, а это бюджетные деньги. Платят какорину или другому уебку 5 млн евра, а половину он откатывает. И такая схема в каждом клубе где финансирование из областного бюджета. Тут главное своячество и молчание, за которое получаешь деньги, а футбол это второстепенное.

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 10 июля 2016, 00:21

      какая разница, кто заказывал шампанское? Их вина, что есть совесть так кутить после провала. Но не их вина, что они такие, какие есть. Это вина тех, кто позволяет им зарабатывать такое на фоне бедности - без привязки к результатам. Вина всяких "скандалов и расследований", петросянов, комеди клабов и галкиных. Думаю, мысль моя понятна. Историю превращают в свисток для выпуска пара. А они лишь вершина того айсберга, который их же и поносит.

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      Рейтинг: +377

      bringing 10 июля 2016, 00:06

      Пошёл наёб

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