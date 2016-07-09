Официант: «Кокорин и Мамаев не заказывали шампанское»

они не в чем не виноваты, потому как ведут себя ровно так как им позволяют...Кокорин получает за год стока сколько тут сидящие за всю свою жизнь не заработают....так почему бы им не отдыхать
Официант ночного клуба Twiga, в котором отдыхали Александр Кокорин и Павел Мамаев, поделился своей информацией о вечеринке в Монте-Карло.
«Было вот как… В паре столиков от футболистов сидел один русский с друзьями. Вот он и заказал все шампанское. Но, конечно, не на 250 тысяч евро, а только на 50», – заявил официант.