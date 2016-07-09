Клаттенбург: «Выйти на поле в финале Евро-2016 – это большая честь»

Английский арбитр Марк Клаттенбург поделился своими ожиданиями от финала Евро-2016 Португалия – Франция, в котором он выведет команды на поле.

– В воскресенье пройдет один из крупнейших матчей на Земле. Это будет потрясающее приключение, которое мы будем с радостью вспоминать всей семьей и гордиться им. В жизни приходится многим жертвовать, но в конечном итоге это того стоит. Мне выпала честь выйти на одно поле с командами Франции и Португалии. Надеюсь, это будет великолепный матч.

– Насколько важен самоанализ в развитии судьи?

– В ходе сезона стараешься улучшить свою работу, и у меня замечательные учителя – Пьерлуиджи Коллина, Марк Батта и Хью Даллас, которые помогают поддержкой и советами. Глядя на коллег, понимаешь, что они задают очень высокую планку.

Я как судья хочу продолжать прогрессировать и оставаться впереди следующего поколения арбитров. Мне надо усердно работать над «физикой», особенно в этом сезоне. Я неоднократно анализировал тактику команд и манеру игры отдельно взятых футболистов. Все вместе помогает в профессиональном развитии. На Евро-2016 эксперты оказывали нам большую поддержку, и это здорово нам помогло.