Йиранек: «Хочу остаться в России, но предложений пока нет»

Защитник Мартин Йиранек, чей контракт с «Томью» истек 30-го июня, рассказал о своих дальнейших планах. В минувшем розыгрыше ФНЛ 37-летний футболист провел 29 матчей, в которых заработал три желтые карточки. Напомним, ранее в России чех выступал за «Спартак» и «Терек».

«Есть пара предложений из Чехии от клубов первой пятерки. От российских клубов пока ничего конкретного.

Хочу продолжить свои выступления в России. Я здесь уже почти 12 лет, чувствую себя как дома. Время пока есть, трансферное окно еще не закрыто. Если предложений из России так и не поступит, то переберусь в Чехию. Завершать карьеру пока нет желания. Я полон сил и чувствую, что могу поиграть еще два года», – сказал Йиранек.