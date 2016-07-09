Куман: «Переход Витселя в «Эвертон»? Это возможно»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман ответил на вопросы о трансферной кампании клуба, отметив, что переход в стан «ирисок» хавбека «Зенита» Акселя Витселя и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты вполне возможен.

«В настоящее время мы усердно работаем в этом направлении. Нам удастся заполучить несколько отличных игроков. Перейдут ли в «Эвертон» Витсель и Мата? Это возможно», – сказал Куман.

По информации СМИ, в число претендентов на 27-летнего бельгийца входят также входят «Наполи» и «Челси».